Ministerium muss SMS von Lindner an Porsche-Chef herausgeben

vanillaice schrieb vor 55 Minuten

Wen will Porsche enteignen? Fast 80% in Porsche +Piech Händen. Die Firma gegen den Wand zu fahren für ein paar Aktionäre, die nicht mal Stimmrechte haben?

Auslieferungszeiten sind ca 6-9 Monate. Je nach Modell D.h der Umsatz bzw ungefähre Gewinn für 2025 ist schon fast fix und allen bekannt.

Der Macan verkauft sich besser als gedacht. Daher kam unlängst das Statement vom Blume, das es kein Verbrenner Macan geben wird.

Auch bein 911 sind die Auftragsbücher voll. Auch wenn einige meinen das die im PZ und sonst wo mehr verfügbar sind als gewohnt.

Also auch 2026 wird die Firma noch gut Gewinn machen. Viele Firmen träumen von soviel Sicherheit.

Klar ist es, nicht alle 911 die bestellt sind können zeitig ausgeliefert werden dank Varta. Das könnte den Gewinn etwas für dieses Jahr beeinflussen. Ab Q2 soll eine neuen Maschine bei Varta das Problem lösen.

Beim Thema Zoll schließe ich mich hier der schon erwähnten Meinung an, dass die kaum einen Porsche Fahrer interessiert...sofern die überhaupt kommt. Außerdem verkauft Porsche auch nicht Millionen Fahrzeuge nach Übersee.

Konkurrenz Xiaomi SU7 ist auch viel Marketing. Die Rundenrekordzeit ist im Kohlefaser Kit gemacht. Keine Serienfahrzeug bekommt die Verkleidung sondern auch nur Blech und damit wird die Rundenzeit nie geschafft. Probleme bei der Software und Rückrufe gibt's auch bei Xiaomi.

Der Kurs kann auch auf 20€ fallen und auf 200€ steigen. Alles möglich. Das hängt auch nicht immer an den Absatzzahlen oder Gewinn sondern mitunter weiviel Kapital in den Markt fließt bzw dann doch eher in Anleihen.

Shortquote im Bundesanzieger leider nur ab 0,5% andere Quellen habe ich auch nicht bzw sind dann kostenpflichtig. Themarket.ch mit seinem 3s Partner haben wohl Zugriff darauf. Die melden aber auch nicht jede Woche den Stand.



Entspannen und den Kurs nicht jeden Tag auf die goldenen Waage legen.