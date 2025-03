Immobilienpreise in Deutschland sinken 2024 weniger stark als zuvor (FOTO)

Bonn (ots) - Expert*innen des HWWI analysieren die Kaufpreise für

Eigentumswohnungen im Bestand



Durchschnittskosten für Wohneigentum real um 2,8 Prozent gefallen



Größte Metropolen besonders vom Preisrückgang betroffen





Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Deutschland hat sich im Jahr 2024fortgesetzt, aber deutlich abgeschwächt: Im Durchschnitt aller Landkreise undkreisfreien Städte sanken die Kosten für Eigentumswohnungen im Bestand gegenüberdem Vorjahr real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 2,2Prozent, um 2,8 Prozent. Im Jahr 2023 lagen die Preise real noch 10,1 Prozentunter dem Vorjahresniveau. Dies sind zentrale Ergebnisse der Studie "PostbankWohnatlas 2025". Die Untersuchung führten Expert*innen des HamburgerWeltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Auftrag der Postbank durch. Ihre Berechnungenzeigen, in welchen Regionen die Preise besonders stark gefallen bzw. gestiegensind und wie hoch der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Jahr 2024 war."In vielen Regionen Deutschlands sind die Immobilienpreise gesunken, da dieNachfrage trotz gestiegener Reallöhne leicht nachgelassen hat - eine Folge hoherZinsen, unsicherer Förderbedingungen und steigender Lebenshaltungs-, Bau- undRenovierungskosten", sagt Manuel Beermann, Leiter Produktmanagement Immobilien der Privatkundenbank in Deutschland. "Da wir nur von einer Preisdelle ausgehen,auf die wieder steigende Kaufpreise für Wohnimmobilien folgen, kann sich eineInvestition jetzt lohnen. Dies gilt mit Blick auf die sehr geringe Bautätigkeitund der daraus folgenden Angebotsknappheit umso mehr. Ob sich die Finanzierungeiner Immobilie tatsächlich rechnet, hängt im Einzelfall von der Finanzkraft desKäufers oder der Käuferin und der Lage des Objekts ab."Überdurchschnittlicher Preisrückgang in den Big 7 und den LandkreisenDie sieben größten deutschen Städte ("Big 7") waren vom Preisrückgang gegenüberdem Vorjahr besonders betroffen. Dort sanken 2024 die Kaufpreise fürEigentumswohnungen im Durchschnitt über alle sieben Metropolen real um 3,1Prozent. Im Durchschnitt über alle sonstigen Großstädte gingen die Preise realum 2,2 Prozent zurück, in den Mittelstädten waren es real minus 2,8 Prozent undin den Landkreisen minus 2,9 Prozent."Nach mehreren Jahren besonders starken Wachstums sind die Immobilienmärkte inden Metropolregionen nach wie vor überhitzt. In den beliebten Großstädten undihrem Umland sind die Bereinigungen inzwischen besonders deutlich zu spüren.Trotzdem bewegen sich die Preise für Eigentumswohnungen beispielsweise imGroßraum München oder Hamburg derzeit noch auf einem sehr hohen Niveau, das