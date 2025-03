Rund 80 Millionen Euro Schäden durch Wildunfälle

Wiesbaden (ots) - Die R+V - drittgrößter Kfz-Versicherer in Deutschland -

verzeichnet im Jahr 2024 insgesamt Schäden in Höhe von rund 80 Millionen Euro

durch Wildunfälle. Besonders gefährlich sind die Monate April und Mai. In dieser

Zeit kollidieren Autos überdurchschnittlich oft mit Wildtieren.



"Ein Blick in unsere Statistik zeigt ganz deutlich: Vor uns liegt die

gefährlichste Zeit in Sachen Wildunfälle", sagt Roland Richter, Kfz-Experte bei

der R+V Versicherung. Am wenigsten Wildunfälle verzeichnet die Versicherung im

Februar. "Danach steigen die Zahlen sprunghaft an", erklärt Richter. "Im April

gibt es rund 50 Prozent mehr Wildunfälle als im Februar. Im Mai sind es sogar 60

Prozent mehr als im Februar."





Aber warum kollidieren die Autos in diesen Monaten so oft mit Rehen,

Wildschweinen und Co? "Nach der winterlichen Fastenzeit sind die Tiere im

Frühjahr verstärkt auf Futtersuche und deshalb aktiver", erklärt Richter. "Der

Hauptgrund sind aber Revierkämpfe." Nach den ruhigeren Sommermonaten beobachtet

die R+V im Herbst erneut steigende Unfallzahlen. Dann fressen sich die Tiere

ihren Winterspeck an und sind wieder vermehrt unterwegs. Über das ganze Jahr

2024 hinweg hat die R+V bei ihren Versicherten Schäden in Höhe von rund 80

Millionen Euro durch Wildunfälle verzeichnet.



Die meisten der Unfälle passieren in der Abend- und Morgendämmerung. Besonders

vorsichtig sollten die Autofahrer an den Übergängen zwischen Wald- und Feldzonen

sein. "Taucht ein Reh oder ein Wildschwein vor einem Auto auf, sollte man auf

keinen Fall ausweichen", warnt der Kfz-Experte. "Die Kollision mit einem Baum

oder dem Gegenverkehr ist für den Menschen viel gefährlicher als der

Zusammenprall mit dem Tier." Richter rät Autofahrern, die Warnschilder vor

Wildwechsel ernst zu nehmen und ihre Fahrweise anzupassen: "Wenn Wild auf der

Straße oder am Straßenrand auftaucht, das Fernlicht abblenden und langsam

fahren."



