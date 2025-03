Handelskrieg mit USA abwenden

BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesregierung hofft nach den von US-Präsident Donald Trump angekündigten höheren Zöllen auf Autoimporte noch auf eine Verhandlungslösung. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, man setze darauf, in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zu Einigungen zu kommen, die einen Handelskrieg womöglich abwenden.

Bereits am 3. April sollen Zusatzabgaben von 25 Prozent auf Autoimporte in die USA in Kraft treten, wie Trump angekündigt hatte.