Was deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer bewegt (FOTO)

- Benziner weiterhin beliebt

- Autofahrerinnen und -fahrer wünschen sich Investitionen in öffentlichen

Verkehr und E-Mobilität

- Kritik an deutscher Autobranche

- Grüne Mobilität wird als Mitarbeiter-Benefit immer wichtiger



Die TARGOBANK hat Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer wieder zu ihrer

aktuellen Stimmungslage befragt. "Die vorgezogene Bundestagswahl hat auch im

Automarkt für Verunsicherung gesorgt", sagt Markus Häring, Chef der TARGOBANK

Autobank. "Viele Menschen haben Kaufentscheidungen aufgeschoben." Ziel der

Befragung war es, herauszufinden, welche Fragestellungen Verbraucherinnen und

Verbraucher aktuell besonders beschäftigten und welche Erwartungen sie an die

Umfrageinstitut Forsa jährlich mit einer Autostudie. Im Mittelpunkt der

Untersuchung stehen dabei die Entscheidungskriterien für den Autokauf, die

Einstellung zu unterschiedlichen Antriebsarten sowie die grundsätzlichen

Ansichten zu aktuellen verkehrspolitischen Fragestellungen und Maßnahmen. "Als

eine der führenden herstellerunabhängigen Autobanken möchten wir wissen, was

Autofahrerinnen und Autofahrer bewegt", fasst Markus Häring zusammen.



Verbrenner weiterhin hoch im Kurs



Die aktuelle Befragung zeigt: Die Beliebtheit von Verbrennern ist weiterhin

hoch. Bei einem Autokauf würden immer noch 31 Prozent (+/-0 Prozentpunkte) der

Befragten einem Benziner den Vorrang geben. Auch die Präferenz für

Dieselantriebe bleibt für 14 Prozent der Befragten ungebrochen (+1). Dazu passt,

dass 73 Prozent (+7) das ab 2035 in Kraft tretende Verbrennerverbot ablehnen.

Die Bereitschaft, auf einen alternativen Antrieb zu wechseln, bleibt im

Vergleich zum Vorjahr stabil: 29 Prozent (+/-0) der Befragten, die aktuell einen



Prozent (+4) der Befragten können sich vorstellen, einen Hybridantrieb zu

wählen, wobei die meisten davon (51 Prozent) einen Plug-in-Hybriden bevorzugen.

Für 17 Prozent (+/-0) käme ein reiner Elektroantrieb in Frage. Den Kauf eines

mit Wasserstoff betriebenen Autos kann sich nur 1 Prozent (-2) der Befragten

vorstellen. 18 Prozent (-3) sind bezüglich des Antriebs noch unentschlossen. Die

wichtigsten Entscheidungsfaktoren für die Wahl der Antriebsart sind die

Anschaffungskosten des Autos (32 Prozent) sowie die Reichweite (29 Prozent). Auf

die Frage, wie sie planen, ihr neues Fahrzeug zu bezahlen, nennt gut die Hälfte

(53 Prozent, +2) Barmittel, gut ein Drittel (37 Prozent, +/-0) setzt auf Seite 2 ► Seite 1 von 4





