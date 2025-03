US-Kerninflation klettert weiter: Verbraucherpreise steigen an

Das wichtigste Inflationsmaß der US-Notenbank stieg im Februar stärker als erwartet, während die Verbraucherausgaben geringer als prognostiziert zunahmen, wie das US Bureau of Labor Statistics am Freitag berichtet.

Die US-Futures zeigen vorbörslich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten eine leicht negative Tendenz. Dow-Futures notieren 0,24 Prozent im Minus. S&P 500-Futures fallen um 0,50 Prozent auf 5.664 Punkte. Zugleich geben Nasdaq-Futures um 0,55 Prozent auf 19.690 Punkte nach.