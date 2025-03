Universell steckbare Reparaturlösung (FOTO)

Winterbach (ots) - Mit seiner neuen Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel

bis 170 kV hat die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für

elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, für den

Übertragungsnetzbetreiber TenneT eine Weltneuheit entwickelt. Die

One-size-fits-all-Lösung ermöglicht es, unterschiedlichste

Hochspannungs-Drehstrom-Seekabeltypen nach dem Steckprinzip miteinander zu

verbinden - vollkommen unabhängig vom Aufbau oder Hersteller. Dadurch können

defekte Seekabel effizient repariert und der Ersatzteilbestand auf ein Minimum

reduziert werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Typprüfungen unterstreicht

PFISTERER erneut seine Rolle als Innovationstreiber in der Energieübertragung.



DIE ONE-SIZE-FITS-ALL-LÖSUNG BIETET VIELE VORTEILE





Die innovative Reparaturlösung für die Offshore-Industrie basiert auf dersteckbaren Epoxidharzmuffe bis 170 kV aus der Produktfamilie CONNEX vonPFISTERER zum Verbinden von Hochspannungskabeln. Diese Technologie ist bereitsauf zahlreichen Offshore-Wind- und Ölplattformen als Verbindung derPlattformkabel mit den Exportkabeln im Einsatz. Das britischeIngenieursunternehmen Power CSL entwickelte das Muffengehäuse sowie dieintegrierte LWL-Verbindung. Das Gehäuse ist besonders robust und macht dieCONNEX Verbindungslösung vollständig wasserdicht und unterwassertauglich. "Dieuniverselle Reparaturmuffe kann für jedes kunststoffisolierte HVAC-Seekabel bis170 kV eingesetzt werden und dank des steckbaren Prinzips unabhängig auf jedesKabel montiert werden. Das bietet viel Flexibilität bei der Planung. Dabeiwerden alle drei Phasen im Seekabel parallel in eine zentral vorgefertigteEinheit in einem Steckvorgang angeschlossen. Das spart zum einen wertvolleMontagezeit auf See und reduziert zum anderen die Anzahl an benötigtenErsatzteilen", sagt Vukasin Basara, Senior Product Manager bei PFISTERER.PFISTERER erhielt den Auftrag zur Entwicklung der neuartigen Universalmuffe vonTenneT, einem der führenden europäischen Netzbetreiber mit Sitz in Deutschlandund den Niederlanden. Der Auftrag beinhaltete neben dem Entwickeln undKonstruieren der Reparaturmuffen auch das Durchführen sämtlicher Typprüfungenfür die mechanische und elektrische Produktqualifizierung nach IEC 60840 sowieCIGRÉ 490 und 623.EFFIZIENTES REPARATURMANAGEMENTDer Auftraggeber TenneT betreibt in der Nordsee vor der deutschen undniederländischen Küste Offshore-Netzanbindungssysteme, um Windstrom von See anLand zu bringen. Der im Windpark erzeugte Strom wird per Drehstrom zu einerKonverterplattform geleitet und dort für den Weitertransport umgewandelt.