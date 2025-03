WR Berkley - Aktie im Rampenlicht - 28.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von WR Berkley einen Gewinn von +8,70 % verbuchen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

W. R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) (the “Company”) today confirmed that Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”), a leading Japanese property and casualty insurance carrier, has entered into an arrangement (the “Investment and Voting …