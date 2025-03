JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Analyst Tycho Peterson beschäftige sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Markt für digitale Polymerase-Kettenreaktionen. Dabei geht es um die Mengenbestimmung einzelner DNA-Sequenzen. Dieser Markt sei noch relativ klein. Doch der Experte sieht im Laufe der Zeit ein Potenzial von mehreren Milliarden Dollar, das sich aus der zunehmenden Akzeptanz und den Anwendungsfällen in verschiedenen Bereichen ergebe, wobei Chancen insbesondere in der klinischen Entwicklung lägen. Qiagen habe in diesem Markt bereits solide Fortschritte erzielt und sei insofern gut positioniert./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 17:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 22:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen NV Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 36,94EUR auf Tradegate (28. März 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tycho Peterson

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



