To the moon BofA setzt Mega-Kursziel: Ist die Nvidia-Aktie das Schnäppchen des Jahres? Es gibt ein Ende für Nvidias jüngste schwierige Phase, und das bedeutet, dass jetzt eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit für die Aktien des Lieblings für künstlichen Intelligenz bestehen könnte, so die Bank of America.