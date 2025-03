"Tesla gewinnt, Detroit blutet": Wir kommen nicht ungeschoren davon, so Musk

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 25 Prozent Zölle auf alle außerhalb der USA produzierten Autos und bestimmte Teile zu erheben, gerieten klassische US-Autobauer unter Druck – mit einer Ausnahme: Tesla. Die Aktie beendete den US-Handel am Donnerstag leicht im Plus und auch am Freitag sind die Vorzeichen grün.

Tesla produziert alle in den USA verkauften Fahrzeuge auch dort. General Motors (GM), Ford und Stellantis hingegen sind international aufgestellt – ihre Aktien brachen um bis zu 7,4 Prozent ein. An der Wall Street gilt Tesla nun als klarer Gewinner der neuen Zollpolitik: "Tesla gewinnt, Detroit blutet", schrieb Bernstein-Analyst Daniel Roeska.