Kursstark, krisenfest, unterschätzt: Diese Aktie "könnte auf $1.500 steigen"!

Zu ihren Favoriten zählt der Einzelhandelsriese Walmart. Obwohl die Aktie zuletzt fiel, legte sie im Sechs-Monats-Vergleich immer noch um über sieben Prozent zu. Greene sieht in der aktuellen Kursbewegung eine gesunde Konsolidierung. "Ich sehe die Aktie locker wieder bei einhundert", sagte sie gegenüber CNBC. Gerade im Kontext neuer Zölle und geopolitischer Spannungen hält sie Walmart für gut aufgestellt:

Victoria Greene, Chief Investment Officer bei G Squared Private Wealth, sieht aktuell drei Titel, die sich nicht nur stark entwickelt haben, sondern auch in den kommenden Monaten weiteres Aufwärtspotenzial bieten.

Wenn jemand die Zölle überleben wird, dann Walmart.

Auch Altria, einer der größten Tabakkonzerne der Welt, gehört für Greene zu den aktuellen Gewinnern. Die Aktie stieg in den vergangenen sechs Monaten um einen zweistelligen Prozentbereich – und das exklusive einer attraktiven Dividende von sieben Prozent.

Greene betonte, dass Altria deutlich mehr sei als ein reiner Tabakwarenhersteller. "Es will alles sein, um zu stimulieren, zu beruhigen und zu entspannen", sagte sie. Mit einem aktuellen Kurs von etwa 58 US-Dollar sieht sie mittel- bis langfristig ein realistisches Ziel von 65 bis 70 US-Dollar je Aktie.

Die deutlichste Performance lieferte zuletzt Netflix. Das Streaming-Unternehmen konnte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 40 Prozent zulegen. Greene traut dem Titel noch einiges zu: "Netflix könnte auf 1.500 US-Dollar steigen", sagte sie – das entspräche einem Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Selbst in einem wirtschaftlich schwächeren Umfeld bleibe Netflix attraktiv.

Auch wenn Sie anfangen, Ihr Budget zu kürzen, werden Sie Netflix drin lassen, weil es so günstig ist.

Fazit

Während der breite Markt schwankt, liefern diese drei Aktien aus Sicht von Greene ein ausgewogenes Profil zwischen defensiver Stärke, Dividendenpotenzial und Wachstumsfantasie – eine Kombination, die gerade in unsicheren Zeiten besonders gefragt ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion