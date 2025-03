Eon auf Hoch seit 2015 - Gute Woche dank Energiepolitik

Am 8.3. hatte ich von einem Bilderbuchchart bei EON gesprochen.Nun, das EON-Märchen ging und geht weiter.Hier im Wochenchart unterwegs.Man sieht, eine derartige Bewegung scheint bei EON eher Standard denn Ausnahme zu sein.Und man sieht die Angst vor dem Elfmeter, den die EON auch zeigt;heißt kurz vor dem Ziel zu korrigieren, um dann den Rest des Weges = obere grüne Begrenzung zu gehen.Muss nicht in Stein gemeißelt sein. Heißt, ein Anlaufen des Nachbarhighs ist möglich.Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist derart streng, für Bären brutal, dass sie schneller up als down ist.Oben wartet grün - beinahe als historische Widerstandslinie.EON ist derart abgestürzt, dass die linearen Retracements im logarithmischen Chart derart verzerrt sind,dass sie dem Erfinder der Retracements die Tränen in die Augen treiben müsste.Es gibt den Trick, logarthmische Retracements für logarithmische Charts zu verwenden.Ich selber stehe dem nicht positiv gegenüber.Aber der EON-Chart wird schlüssiger.Eine Korrektur ist möglich, eine Fortsetzung des Trends sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben als ein Abbruch.Wäre mein imho Fazit, für das jeder selber gradstehen muss.Oder ohne Garantie.