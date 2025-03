Neue Taskforce entwickelt skalierbare Lösungen für den Dachausbau (FOTO)

Berlin (ots) - Die Wohnungsnot in Deutschland erfordert neue, effiziente

Lösungen. Ein vielversprechender Ansatz liegt in der Nachverdichtung durch den

Ausbau von Dachgeschossen und Aufstockung. Um dieses Potenzial systematisch zu

heben, wurde heute die unabhängige Taskforce " Mehr Wohnraum im Dach "

gegründet. Die Initiative unter der Leitung von Matthias Mager (Geschäftsführer

VELUX Deutschland) bringt führende Experten aus Bauwirtschaft, Architektur und

Wohnungsbau zusammen, um den Dachausbau serieller, schneller und kostengünstiger

zu gestalten - ein " Gebäudetyp E " für das Dach.



Potenziale identifizieren und in die Praxis bringen







Dachgeschossen systematisch zu analysieren und einen innovativen Prototypen für

die standardisierte Nachverdichtung zu entwickeln und zu bauen. Eine von VELUX

beauftragte Studie wird die Grundlagen dafür liefern. Das Berliner Startup

Leaftech wird untersuchen, welche Gebäude sich besonders für Dachausbau und

-Aufstockung eignen. Damit liefert die Taskforce eine Steilvorlage für

praktische Umsetzungen und beschleunigt die Transformation des Wohnungsbaus. Die

Taskforce vereint führende Experten aus Architektur, Bauwirtschaft und

Wohnungsbau. Zu den ersten Mitgliedern gehören Matthias Mager (VELUX

Deutschland) und Günter Broeks (Schlüter-Systems KG) . Weitere Experten werden

in Kürze benannt.



Matthias Mager, Geschäftsführer VELUX Deutschland, betont: " Dachböden in Räume

zum Lernen, Leben und Arbeiten zu verwandeln gehört zu unserem Tagesgeschäft.

Wir wissen also aus Erfahrung: Dachaufstockung und -Ausbau sind wirksame

Maßnahmen, um Wohnfläche zu schaffen. Wenn wir dabei Faktoren wie

Nachhaltigkeit, Resilienz und Raumklima berücksichtigen - also einen

ganzheitlichen Ansatz verfolgen - dann entsteht nicht nur mehr, sondern auch

nachhaltiger und gesunder Wohnraum. Ich freue mich daher auf die Ergebnisse der

Arbeitsgruppen und darauf, das Thema gemeinsam mit der Taskforce weiter

voranzutreiben. "



Als Kooperationspartner unterstützt der Bund der Architekten die Initiative. Der

offizielle Kickoff der Taskforce fand im Rahmen des Fach-Forums "Mehr Wohnraum

im Dach" am 27. März in Iserlohn bei Schlüter-Systems statt. Dabei wurden unter

anderem Best Practices für serielle Dachaufstockungen vorgestellt und

diskutiert, wie modulare Bauweisen den Bauprozess beschleunigen können.

Führenden Experten aus der Branche referierten zu Themen wie nachhaltige

Materialwahl und rechtliche Rahmenbedingungen. Darunter Markus Lehrmann,

Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer NRW, Marc Böhnke, greeen! Seite 2 ► Seite 1 von 2





