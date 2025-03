UniDoc schließt den Erwerb der Software AGNES Connect von AMD Telemedicine ab

„Die Software AGNES Connect bildet die Grundlage für die Softwareplattform NEIL Connect von UniDoc. Ich freue mich über den Abschluss dieser Akquisition, denn damit holen wir uns die Eigentumsrechte an der Software und ihre zukünftige Entwicklung ins Haus. AGNES Connect ist zudem bereits seit mehreren Jahren im kommerziellen Betrieb und verfügt über ein etabliertes nationales und internationales Kundennetz. Wir freuen uns darauf, die derzeitigen Abonnenten zu unterstützen und auf diesem bestehenden Kundenstamm aufzubauen. AGNES Connect bietet UniDoc eine zusätzliche Möglichkeit, nachhaltige Einnahmen für das Unternehmen zu generieren“, erklärt CEO Antonio Baldassarre.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Kaufvereinbarung vom 18. März 2025 hat UniDoc mehrere Vermögenswerte, einschließlich des Namens „AMD Telemedicine“ und des damit verbundenen Firmenwerts, der Software AGNES Connect und der damit verbundenen Immaterialgüterrechte, Kundenabonnements und Konten, von AMD übernommen. Im Gegenzug leistete das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 175.000 US$ an AMD. AMD erhält zudem eine Umsatzbeteiligung.

Für das Board of Directors,

~Antonio Baldassarre~

Antonio Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Seite 2 ► Seite 1 von 3