MRH Trowe & Lurse und die Heubeck AG bündeln Expertise

Frankfurt/Köln (ots) -



- MRH Trowe & Lurse und Heubeck bündeln ihre jeweiligen Kompetenzen und

schließen zu den Marktführern in der aktuariellen bAV-Beratung auf

- MRH Trowe & Lurse übernimmt führende Rolle als Full-Service-Anbieter für

Betriebsrenten

- Kunden profitieren künftig vom Expertenwissen eines über 500-köpfigen

bAV-Teams



Im Markt für betriebliche Altersversorgung formiert sich durch die Fusion zweier

Schwergewichte ein neuer Big Player. MRH Trowe & Lurse erwirbt sämtliche

Geschäftsanteile der Heubeck AG von der Gründerfamilie, der S-PensionsManagement

GmbH und der VKVG GmbH & Co. KG. Die entsprechende Vereinbarung wurde

unterzeichnet.





MRH Trowe & Lurse, Strategieberater und Spezialist für HR- und bAV-Systeme, undHeubeck, traditionsreicher Berater im bAV-Bereich und aktuariellerDienstleister, bündeln ihre Kompetenzen und vereinen ihre Stärken, um eineführende Rolle bei der aktuariellen Beratung und bilanziellen Bewertung vonPensionsverpflichtungen einzunehmen. Damit setzt MRH Trowe & Lursegemeinsam mitHeubeck den konsequenten Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Die neuegewinnbringende Partnerschaft festigt die Position von MRH Trowe & Lurse alsinnovativer Partner für Unternehmen, Versicherer, Fondsgesellschaften sowiebetriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen in allen Belangenrund um die Betriebsrente - ob strategischer, rechtlicher, aktuarieller,betriebswirtschaftlicher oder administrativer Art.Das Unternehmen Heubeck ist mit seiner über 75-jährigen Tradition und Bedeutungfür die Entwicklung der bAV in Deutschland hoch angesehen und hat sich in dieserZeit zum ganzheitlichen Dienstleister in allen Fragen rund um die bAVentwickelt. Der Schwerpunkt der knapp 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 70Aktuare, liegt in der aktuariellen Bewertung und Beratung für Unternehmen,berufsständische und betriebliche Versorgungswerke sowie der Administration derZusagen. Seit Jahrzehnten setzen die Heubeck-Richttafeln den Standard für diebilanzielle Bewertung von deutschen Pensionsverpflichtungen und haben dasUnternehmen weltweit bekannt gemacht.MRH Trowe & Lurse ist mit über 300 Mitarbeitenden ebenfalls ein bekannter,anerkannter und gefragter Rundum-Anbieter für Betriebsrenten und Benefits. DasUnternehmen hat in den vergangenen Jahren mit der digitalen Plattform P·LIVE dieTechnologieführerschaft im stark wachsenden Geschäftsfeld für digitaleBestandsverwaltung in allen Durchführungswegen der bAV übernommen. P·LIVEermöglicht es Unternehmen, Versicherern und Fondsgesellschaften, ihre gesamtebAV-Administration schlank und effizient abzuwickeln. Dank erstklassigem