Kieler Verkehrsminister Madsen mahnt Tempo bei Anbindung des Ostseetunnels an

KIEL/FEHMARN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen ist überrascht von einem Medienbericht über eine mögliche Verzögerung beim Bau des Ostseetunnels. "Bisher lief ja alles nach Plan", sagte der CDU-Politiker am Nachmittag. Es sei offenbar ein Spezialschiff zu spät eingetroffen in Dänemark. "Das will man jetzt versuchen zu optimieren."

Aus deutscher Sicht ging es darum, beim Ausbau der sogenannten Hinterlandanbindung des Tunnels weiter Tempo zu machen, sagte Madsen. "Wir müssen hier nach wie vor auf unserer Seite alles geben und können uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen: Na ja, die Dänen werden ja vielleicht auch ein paar Monate später fertig."