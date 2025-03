Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wien (ots) - Leopold Museum zeigt umfassende Schiele Ausstellung mit mehr als130 WerkenIm Frühling widmet das Leopold Museum dem zentralen Künstler der Sammlung einegroße monografische Schau: In Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre:1914-1918 ist erstmals der Fokus auf das Spätwerk gerichtet. Lediglich knappzehn Schaffensjahre waren dem exzentrischen Künstler gegönnt, bevor er 28-jährigan der "Spanischen Grippe" starb. In dieser Dekade schuf Schiele ein umfassendesOEuvre, welches insbesondere für seine malerischen Hauptwerke und jeneZeichnungen bekannt ist, in denen er sich mit eigenen Befindlichkeiten sowie derSelbstbefragung einer ganzen Generation auseinandersetzte. Ab 1914 erfuhrSchieles Leben dramatische private wie historische Wendungen, denen er sichanpassen musste und welche sich auf sein Schaffen auswirkten. SeineSelbstbezogenheit schwand und er wurde empfänglicher für äußere Realitäten,fokussierte auf neue Themen und veränderte seinen künstlerischen Stil.Das spätere OEuvre, welches sich durch eine beruhigte, fließende und organischeStrichführung, mehr körperliches Volumen und Realitätsnähe sowie durchgesteigertes Einfühlungsvermögen von den früheren Arbeiten unterscheidet, istbis heute weniger bekannt. Anhand von mehr als 130 Werken aus derMuseumssammlung sowie Leihgaben aus nationalen wie internationalen Institutionenund Privatsammlungen verwebt die in neun Themen gegliederte Ausstellungbiografische mit künstlerischen Elementen. Die Schau erforscht die stilistischenund persönlichen Wandlungen Schieles und verleiht so neue Einblicke in seinenletzten Lebensabschnitt, welcher durch den unerwarteten Tod 1918 beendet wurde.Erstmals ausgestellt und im begleitenden Katalog vollständig publiziert ist dasvom Kallir Research Institute bereitgestellte Tagebuch von Edith Schiele, inwelchem seine Frau zwischen 1915 und 1918 ihre Erlebnisse und Gefühlsregungenfesthielt." Das Leopold Museum beherbergt mit knapp 300 Werken, darunter 48 Gemälde, dieweltweit umfassendste und bedeutendste Sammlung von Arbeiten diesesherausragenden Protagonisten des Österreichischen Expressionismus. Dies ist demfrühen Spürsinn für die Qualität und Außergewöhnlichkeit künstlerischer Arbeitensowie der obsessiven Sammelleidenschaft des Augenarztes Rudolf Leopold(1925-2010) zu verdanken. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Leopold(1926-2024) teilte er eine nie enden wollende Begeisterung für den Maler undZeichner, der zu Beginn ihrer Sammeltätigkeit - in den 1950er-Jahren - beinahe