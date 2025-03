Broadcom weiter im Sell-off

Im Zeitraum seit Oktober 2022 bis Ende 2024 hat die Aktie des US-Chipherstellers Broadcom um sage und schreibe 492 Prozent an Wert zugewonnen und markierte bei 251,88 US-Dollar ihr bisheriges Rekordhoch. Seit Mitte Dezember purzeln jedoch die Kurse sichtlich, eine wichtige Unterstützung an den Vorgängerhochs bei 185,16 US-Dollar wurde zuletzt aber gerissen und öffnete dadurch die Schleusen für Verkäufer noch mehr. Trotz des laufenden Abwärtstrends naht aus technischer Auswertung nun ein weiteres wichtiges Unterstützungscluster der Broadcom-Aktie herbei und sollte an dieser Stelle für eine Stabilisierung sorgen. Genau dieser Umstand ließe sich für ein spekulatives Long-Investment im Rahmen eines Pullbacks nutzen.

Noch ist bei Broadcom Luft nach unten, im unmittelbaren Fokus stehen nun die Novembertiefs aus 2024 bei 162,00 US-Dollar, auf deren Höhe zusätzlich ein wichtiges Unterstützungscluster resultierend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement verläuft. Nach technischer Auswertung sollte spätestens an dieser Stelle eine Kehrtwende eingeleitet werden, um nicht einen Bruch des seit 2022 bestehenden Aufwärtstrends zu riskieren. Sollte sich an dieser Stelle wie erwartet ein Boden abzeichnen, könnten erste vorsichtige Long-Positionen im Rahmen eines Pullbacks zurück an 185,16 Dollar abgeschlossen werden. Kursnotierungen unterhalb von 156,00 US-Dollar würden jedoch für eine fortgesetzte Schwächephase der Broadcom-Aktie sprechen und Korrekturpotenzial sogar auf 128,50 US-Dollar eröffnen. Aktuell befindet sich der Wert aber noch im Sell-Off-Modus.

Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sollte sich am Unterstützungscluster aus November letzten Jahres um 162,00 US-Dollar ein Boden bei der Broadcom-Aktie abzeichnen, würde dies Hinweise auf eine bevorstehende Gegenbewegung zurück an 185,16 US-Dollar liefern und sich dementsprechend für ein spekulatives Long-Investment anbieten. Als Zugvehikel könnte hierzu beispielshalber das mit einem Hebel von 8,8 ausgestattet Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ3WBW zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite auf dieser Wegstrecke beliefe sich auf insgesamt 100 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,01 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu ermittelnden Verlaufstiefs des Bodens orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen. Als Anlagehorizont sollten Investoren in dieser Phase aber einige Wochen einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ3WBW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,79 - 1,81 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 152,8247 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 152,8247 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 171,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,01 Euro Hebel: 8,8 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.