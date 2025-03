China im Robotik-Rausch: Doch ausgerechnet Nvidia könnte den Stecker ziehen!

Deshalb investieren einheimische Konzerne wie BYD, Xiaomi und Xpeng in Automatisierung. Zwar dominiert China weltweit bei der Anzahl installierter Industrieroboter, doch bislang handelt es sich meist laut Reuters um einfache Modelle wie Roboterarme aus Japan, Deutschland oder der Schweiz.

China kämpft mit einer alternden Bevölkerung und einem wachsenden Arbeitskräftemangel. Bis 2045 könnte die Erwerbsbevölkerung auf etwa 645 Millionen Menschen sinken – gegenüber 794 Millionen im Jahr 2013, wie die Economist Intelligence Unit schätzt. Für Chinas Präsident Xi Jinping steht viel auf dem Spiel: Das Ziel, das Pro-Kopf-BIP bis 2035 zu verdoppeln, könnte am Arbeitskräftemangel scheitern.

Dank technologischer Fortschritte in künstlicher Intelligenz, Chips und Hardware liefern sich die USA und China inzwischen ein Rennen um humanoide Roboter – gemacht für Fabriken, Restaurants, Krankenhäusern oder Haushalten. Nvidia-CEO Jensen Huang erwartet humanoide Roboter bereits in weniger als fünf Jahren in der industriellen Breite.

Analysten der Bank of America rechnen damit, dass bis 2030 weltweit eine Million humanoide Roboter pro Jahr ausgeliefert werden. Ming Lee, Leiter der China-Industrieforschung bei BofA Global Research, schätzt den durchschnittlichen Stückpreis auf etwa 20.000 US-Dollar, was einem Marktvolumen von 20 Milliarden US-Dollar entspricht. Langfristig erwartet die US-Bank sogar, dass drei Milliarden humanoide Roboter im Einsatz sein und bis zur Hälfte der Dienstleistungsjobs übernehmen könnten.

Start-ups wie Unitree Robotics, von Alibaba unterstützt, oder UBTech Robotics bringen, so Reuters, bereits erste humanoide Roboter auf den Markt. Unitree verkaufte 2023 ein Modell für unter 20.000 US-Dollar. Die Walker-Roboter von UBTech arbeiten schon heute in Autofabriken von BYD und Zeekr.

Hersteller wie Xpeng wollen humanoide Roboter ab 2025 in Serie fertigen. Doch trotz des Tempos bleibt ein Problem: Bei vielen Schlüsselkomponenten ist China auf ausländische Technologie angewiesen. Dazu zählen vor allem Präzisionsteile wie Untersetzungsgetriebe. Zwar holen lokale Anbieter wie Leaderdrive auf, doch auch bei Halbleitern und KI-Software führen die USA. So laufen viele chinesische Roboter mit Nvidia-Chips.

US-Gesetzgeber haben bereits gewarnt, chinesische Robotik könne zur nächsten Bedrohung werden. Drohende Sanktionen und Exportverbote könnten Chinas Aufstieg somit ausbremsen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion