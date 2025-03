Finanzierung der Sondierungspunkte ist vereinbart

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der überaus schwierigen Finanzlage des Bundes rechnet CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fest mit einer Umsetzung der bei den Sondierungen von Union und SPD vereinbarten Inhalte. "In der Sondierung haben wir feste Vereinbarungen getroffen. Das, was in den Sondierungen dann auch verabredet ist, das steht auch und das wird auch finanziert werden", sagte er vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde von SPD, CDU und CSU in der SPD-Parteizentrale in Berlin.

Nach den Worten Dobrindts spielen die Finanzen bei den anstehenden Gesprächen eine entscheidende Rolle: "Jetzt werden wir uns über die Finanzen noch mal intensivst beugen." Dabei gelte es auch zu klären, wie sich neu stellende Aufgaben finanziert werden könnten.