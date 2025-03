Matthias Ramser, Patrick Erne (Reichmuth & Co): Marktkommentar 2. Quartal 2025

27.03.2025 -

Seit Jahresbeginn hat die Marktbreite sowohl regional als auch auf Indexebene spürbar zugenommen – ein Zeichen für eine breitere Beteiligung am Aufschwung. Die Vorherrschaft der grossen US-Technologieunternehmen scheint damit gebrochen. Gleichzeitig sorgt die erratische Politik der Trump-Regierung für zunehmende Nervosität an den Märkten. Matthias Ramser diskutiert mit Patrick Erne, wie Anleger sich in diesem Umfeld positionieren sollten – zwischen einer expansiven Fiskalpolitik in Europa und China auf der einen Seite und wachsenden Risiken für das globale Wachstum durch eine mögliche Eskalation des Handelskonflikts auf der anderen. Zudem beleuchten sie, welche Indikatoren aktuell besonders im Fokus stehen sollten.