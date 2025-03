Tesla unter Druck: Deutsche Bank senkt Kursziel drastisch!

Margendruck steigt – Tesla kämpft mit sinkender Profitabilität

Laut Yu könnten die schwachen Verkaufszahlen auch die Margen weiter unter Druck setzen. "Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass auch die Automobilmargen weiter leiden werden", so der Analyst. Tesla steht bereits seit Monaten im Fokus der Investoren, da der einstige Börsenliebling mit sinkenden Absätzen, steigendem Wettbewerb und makroökonomischen Unsicherheiten zu kämpfen hat.

Obwohl die Tesla-Aktie in der letzten Handelswoche um fast 10 Prozent zulegen konnte, bleibt sie im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von 32 Prozent deutlich im roten Bereich.

Tesla unter politischem Druck – Musk als Risikofaktor?

Analyst Yu nennt mehrere Faktoren für den jüngsten Kursverfall: "Die Tesla-Aktie steht derzeit unter Druck, da die Verkaufszahlen schwächer sind als erwartet, Wachstumstitel generell abverkauft werden und zudem politische Unsicherheiten eine Rolle spielen." Besonders die politische Aktivität von CEO Elon Musk könnte dem Unternehmen schaden. Seine polarisierenden Äußerungen könnten das Markenimage und damit die Nachfrage beeinträchtigen.

Trump-Zölle: Bedrohung oder kalkulierbares Risiko?

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Tesla ist die Handelspolitik der USA. Die bereits eingeführten 25-prozentigen Sonderzölle auf nicht in den USA produzierte Fahrzeuge könnten Auswirkungen auf das Unternehmen haben, insbesondere da etwa 20-25 Prozent der Komponenten bestimmter Tesla-Modelle aus Mexiko stammen.

Laut Analyst Edison Yu hält sich der potenzielle Schaden für Tesla jedoch in Grenzen: "Die neuen 25-Prozentigen-Zölle könnten Tesla treffen, vor allem wegen der Produktion in Mexiko. Allerdings dürfte der tatsächliche Effekt gering sein, da Tesla die meisten hochwertigen Komponenten – etwa Antriebsstränge und Elektronik – weiterhin in den USA fertigt."

Fazit: Tesla bleibt eine volatile Wette

Trotz der aktuellen Turbulenzen bleibt die Deutsche Bank bei ihrer Kaufempfehlung für Tesla. Analyst Yu betont jedoch, dass Investoren mit weiteren Schwankungen rechnen müssen. "Bei Tesla verläuft selten etwas in einer geraden Linie. Sowohl das Robotaxi-Projekt als auch die humanoiden Roboter sind langfristige Wetten – und genau das macht die Aktie so unberechenbar."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





