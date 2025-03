Deutsche KI-Robotik / Aufholjagd gegen Tesla und Co. (FOTO)

Hannover (ots) - Deutschland könnte im Bereich der KI-gesteuerten Robotik

weltweit führend werden. David Reger, CEO von Neura Robotics, sieht trotz

starker Konkurrenz aus den USA und China große Chancen für deutsche Unternehmen.

Im Gespräch mit dem Wissenschaftsmagazin MIT Technology Review (https://t3n.de/n

ews/neura-robotics-ueber-roboter-und-ki-wir-haben-alles-dafuer-den-groessten-zuk

unftsmarkt-der-welt-anzufuehren-1675934/) beschreibt er, wie der

Technologiestandort Deutschland im globalen KI-Wettbewerb aufholen kann.



"Der Markt für kognitive Roboter steht in den Anfängen. Aber wir können ihn

treiben, weil wir alles dafür haben, den größten Zukunftsmarkt der Welt

anzuführen", erklärt David Reger , der vom Handelsblatt und der Boston

Consulting Group zum "Vordenker in der Kategorie Innovation" gewählt wurde. Sein

Unternehmen Neura Robotics entwickelt KI-gesteuerte Industrieroboter und

arbeitet an einem humanoiden Roboter namens 4NE1, der 2025 auf den Markt kommen

soll.





Die Technologie konzentriert sich dabei besonders auf die Interaktion mit der

physischen Welt. "Das Laufen ist nicht die größte Komplexität in der humanoiden

Robotik", betont Reger. Wichtiger seien die End-Effektoren - also die Hände -

und der Oberkörper des Roboters. Hier sieht der Unternehmer auch die größten

Entwicklungspotenziale.



Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die innovative Datenverarbeitung . Neura

Robotics hat eine dreistufige Prozessarchitektur entwickelt und nutzt Edge

Computing, bei dem Daten direkt vor Ort verarbeitet werden. "In der Cloud kommt

kein komplettes Video an, sondern nur die Beschreibung des Videos in Form von

Text. Das sind deutlich effizientere Datensätze", erläutert Reger das Konzept.



Der Unternehmer sieht die vermeintlichen Nachteile des Standorts Deutschland

sogar als Chance: "Die Rahmenbedingungen zwingen uns, effizient zu sein. Die

Nachteile in Deutschland führen eigentlich zu einem Vorteil, zu der Fähigkeit,

wirklich alle anderen zu schlagen." Wichtig sei jetzt vor allem, dass

Deutschland klare Entscheidungen treffe und sich auf Zukunftstechnologien wie

Robotik, erneuerbare Energie und Pharmazie konzentriere.



Diese Herausforderungen spiegeln sich auch im größeren europäischen Kontext

wider: Europa hinkt bei KI-Technologien insgesamt hinterher, vor allem wegen

mangelndem Risikokapital und fehlender Infrastruktur. Neue Initiativen wie

massive Investitionen und das europäische Sprachmodell-Projekt OpenEuroLLM

sollen dies ändern. Die EU setzt dabei auf Offenheit, Transparenz und klare

Regulierung als Unterscheidungsmerkmal zu USA und China.



Für die Redaktionen : Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne die komplette

Artikelstrecke zur Rezension.



Nutzen Sie unsere Presse-Newsletter: Damit informieren wir Sie über aktuelle

Pressemitteilungen, Neuigkeiten aus dem Medienhaus heise und neueste Inhalte aus

unseren Print- und Digitalangeboten - melden Sie sich direkt an!

(https://www.heisegroup.de/artikel/Presse-Newsletter-9716155.html)



Pressekontakt:



Sylke Wilde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit heise

0511 5352 290

mailto:sy@heise.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51879/6001104

OTS: Technology Review