Effiziente Mobilfunkverwaltung mit Axel Graß und Tekola Deutschland - weniger Aufwand, geringere Kosten (FOTO)

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Die Verwaltung von Mobilfunk- und Internetverträgen

kann für Unternehmen schnell zur Herausforderung werden. Unterschiedliche

Tarife, lange Vertragslaufzeiten und unklare Klauseln sorgen oft für Verwirrung

- und nicht selten für unerwartete Kosten. In diesem Umfeld hat sich die Tekola

Deutschland GmbH seit über 25 Jahren als unabhängiger Berater etabliert und

hilft seinen Kunden, sich in diesem komplexen Markt zurechtzufinden sowie

passende Lösungen zu entwickeln. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.



Die Mobilfunkbranche ist bekannt für intransparente Vertragsbedingungen und

versteckte Kosten - eine Branche, die dem gefürchteten "Kleingedruckten" eine

ganz besondere Bedeutung verleiht. Wo Privatkunden bei einer Handvoll Verträgen

schon den Überblick verlieren, haben Unternehmen mit mehreren hundert Verträgen

bereits ganz aufgegeben. Viele von ihnen wissen nicht, welche Verträge sie

überhaupt haben, welche vielleicht schon lange überflüssig sind und welche

mittlerweile nur noch die Hälfte kosten würden. Besonders problematisch wird es,

wenn Probleme auftauchen und es an kompetenten Ansprechpartnern fehlt. Axel Graß

kennt das Problem aus erster Hand und hat als Geschäftsführer der Tekola

Deutschland GmbH unzählige Fälle erlebt, in denen Unternehmen in undurchsichtige

Vertragsstrukturen geraten sind.







"Nahezu alle Unternehmen unterschätzen, wie sehr ungeeignete Mobilfunklösungenihre Prozesse bremsen", erklärt Axel Graß. "Plötzlich steht das mobile Arbeitenstill, weil das Datenvolumen aufgebraucht ist, oder es entstehen hoheZusatzkosten, weil niemand die bestehenden Tarife regelmäßig überprüft." MitTekola begleitet er Unternehmen, Stadtverwaltungen und Ämter seit über 25 Jahrenbei der Verwaltung ihrer Verträge. Heute betreut das Team rund 15.000 aktiveKunden und gehört zu den 20 größten Dienstleistern der Telekommunikationsbranchein Deutschland.Wenn Telekommunikation zur Hürde wird"Wir erleben immer wieder, dass Unternehmen für längst ausgeschiedeneMitarbeiter zahlen, weil die SIM-Karten nie gekündigt wurden", so Axel Graß."Während der Markt für Privatkunden außerdem inzwischen reglementiert ist,müssen Unternehmen besonders wachsam sein, um nicht in Vertragsfallen zugeraten." Hinzu kommt, dass viele Unternehmen monatlich viel Zeit mit derVerwaltung und internen Abrechnung ihrer Mobilfunkverträge verbringen.Ein Kunde von Tekola aus dem öffentlichen Sektor hatte beispielsweise dieAufgabe, Rechnungen von drei verschiedenen Mobilfunkanbietern manuell zuanalysieren und den jeweiligen Kostenstellen zuzuordnen. Da sich dieseZuordnungen je nach Träger oder Bundesland monatlich ändern konnten, wurde dies