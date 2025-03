BrandPilot AI fügt Threads-Integration zur Social Runway-Plattform hinzu und gibt Aktienoptionen aus

Toronto, Ontario--(28. März 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass seine Social Runway-Plattform, eine umfassende Social-Media-Management-Lösung, nun eine nahtlose Integration mit Threads bietet, die es Agenturen und Marken ermöglicht, effizient Inhalte auf dem schnell wachsenden sozialen Netzwerk zu planen und zu veröffentlichen.

Dieses Update ermöglicht es Social Runway-Nutzern, das immense Wachstums- und Engagement-Potenzial von Threads zu nutzen, das 320 Millionen monatlich aktive Nutzer vorweisen kann und kürzlichMillion tägliche Anmeldungen.[1] verzeichnete. Mit einer medianen Engagement-Rate von 6,25%, die deutlich höher ist als die 3,6% von X, bietet Threads Marken eine starke Möglichkeit, sich mit ihrem Publikum zu verbinden.[2]

"Wir freuen uns sehr, eine Threads-Integration zu Social Runway zu bringen", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Dieses Update spiegelt unser Engagement wider, unseren Nutzern die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Social-Media-Landschaft erfolgreich zu sein. Indem wir das Content-Management für Threads erleichtern, ermöglichen wir Marken, diese Plattform mit hohem Wachstum zu nutzen und ihre Marketingziele zu erreichen."

Das schnelle Wachstum und die außergewöhnlichen Engagement-Raten von Threads machen es zu einer essentiellen Plattform für Marken, die ihre Reichweite erweitern und tiefere Verbindungen zum Publikum aufbauen möchten. Die Integration von Social Runway ermöglicht es Nutzern, ihre Threads-Präsenz effizient zu verwalten und maximiert die Sichtbarkeit und Interaktion in dieser dynamischen sozialen Umgebung.

Mit Wirkung zum 27. März 2025 gewährte das Unternehmen 3.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien (die "Optionen" und jeweils eine "Option") gemäß dem Omnibus-Aktienvergütungsplan des Unternehmens (der "Plan") an einen Berater, der zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Produktmarketing und Mittelbeschaffung eingestellt wurde. Die Optionen werden sofort ausübbar und gewähren dem Inhaber das Recht, eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Kaufpreis von 0,05 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Ausgabedatum zu erwerben. Dementsprechend verfallen die Optionen am 27. März 2026.