Börsenstart USA - 28.03. - US Tech 100 schwach -2,01 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.735,82 PKT und fällt um -1,35 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,41 %, Unitedhealth Group +0,87 %, Amgen +0,46 %, Johnson & Johnson +0,18 %, Travelers Companies +0,08 %

Flop-Werte: Amazon -3,48 %, Nike (B) -3,29 %, American Express -2,94 %, Boeing -2,82 %, Goldman Sachs Group -2,77 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.407,36 PKT und fällt um -2,01 %.

Top-Werte: Xcel Energy +1,37 %, AppLovin Registered (A) +1,34 %, AstraZeneca +1,11 %, American Electric Power +1,03 %, Exelon +0,69 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,14 %, Lululemon Athletica -5,88 %, MongoDB Registered (A) -5,28 %, ON Semiconductor -5,09 %, Marvell Technology -4,92 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.607,92 PKT und fällt um -1,52 %.

Top-Werte: WR Berkley +7,54 %, CMS Energy +2,21 %, PPL +2,07 %, Eversource Energy +1,79 %, Pinnacle West Capital +1,74 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -5,88 %, ON Semiconductor -5,09 %, Delta Air Lines (DE) -5,08 %, Ralph Lauren Registered (A) -4,90 %, Palantir -4,89 %