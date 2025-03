Cerro de Pasco Resources meldet finale Ergebnisse des Quiulacocha Bohrprogramms in Peru und listet an der kanadischen TSXV Cerro de Pasco Resources hat die finalen Analyseergebnisse aus seinem Bohrprogramm im Quiulacocha Tailings-Projekt in Zentralperu veröffentlicht. Die Resultate bestätigen hohe Gehalte an Silber, Zink und Blei sowie signifikante Konzentrationen von …