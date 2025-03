Rheinmetall nimmt VW Osnabrück vor Ort ins Visier / Konzern-Chef Papperger mit VW-Vorständen vor Ort - Spekulationen um Kooperation

Osnabrück (ots) - Die Spekulationen, der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte den

VW-Standort Osnabrück für den Bau von Militärfahrzeugen nutzen, erhalten

weiteren Auftrieb. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

besichtigte Konzern-Chef Armin Papperger am Freitag (28. März 2025) das Werk in

Osnabrück. Begleitet wurde er nach Informationen der NOZ auch von Vertretern des

VW-Vorstands sowie MAN.



Hintergrund des Treffens ist laut VW die bereits bestehende Zusammenarbeit

zwischen dem Rüstungskonzern und MAN, das zum Volkswagen-Konzern gehört. Im

Joint Venture Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) arbeiten die beiden

Unternehmen seit 2010 insbesondere im Bereich militärischer Nutzfahrzeuge

zusammen. "Im Kontext dieser Zusammenarbeit ist es jetzt zu einem Treffen von

Vertretern von Rheinmetall und MAN Truck and Bus am Volkswagen Standort in

Osnabrück gekommen. Dabei wurden mögliche Potenziale einer weiteren

Zusammenarbeit des Joint Ventures ergebnisoffen diskutiert", erklärte eine

Sprecherin der Volkswagen AG auf Nachfrage der "NOZ". Sie betonte aber auch:

"Konkrete Ableitungen für den Standort ergeben sich daraus nicht."





VW-Konzernchef Oliver Blume hatte Anfang März selbst eine Kooperation mit der

Rüstungsindustrie als eine Option für die Zukunft des Osnabrücker VW-Werks ins

Spiel gebracht. Im Spätsommer 2027 wird dort das letzte T-Roc-Cabrio vom Band

laufen, dann ist die Zukunft des Standorts ungewiss. Eine Produktion von

Rheinmetall hatte dessen Chef Papperger nicht ausgeschlossen; für die Produktion

gepanzerter Fahrzeuge sei das Osnabrücker Werk grundsätzlich geeignet.



Am Standort in der niedersächsischen Großstadt sind rund 2300 Menschen

beschäftigt. Das Interesse von Rheinmetall wertet der Erste Bevollmächtigte der

IG Metall Osnabrück, Stephan Soldanski, als Bestätigung der hohen Fachkompetenz

und Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Er fordert aber auch "strategische

Weitsicht" von Volkswagen: "Es wäre kurzsichtig, sich einseitig auf die

Rüstungsindustrie zu konzentrieren, anstatt alternative Wirtschaftszweige und

zukunftsweisende Konzepte aktiv voranzutreiben." Ziel der Gewerkschaft sei,

Osnabrück "als nachhaltigen, zivilen Industriestandort zu erhalten".



Katharina Pötter (CDU), Oberbürgermeisterin der Friedensstadt Osnabrück, in der

1648 der Westfälische Frieden und damit das Ende des 30-jährigen Krieges

besiegelt worden war, kommentiert einen möglichen Einstieg des Rüstungskonzerns

vor Ort so: "Sollte eine Rüstungsproduktion am Standort Osnabrück dabei helfen,

dass wir unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Art zu leben verteidigen

können, dann wäre das aus meiner Sicht ein wichtiger und verantwortungsvoller

Beitrag für Frieden und Sicherheit."



