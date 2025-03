Buy the dip: Anleger decken sich mit Call-Optionen ein – gutes Zeichen?

Laut der Investor-Forschungsfirma Vanda Research setzen viele Privatanleger in Reaktion auf den durch Zölle ausgelösten Börsenrückgang auf einen bullischen Kurs. "Sie werden entweder spektakulär im Recht sein oder spektakulär im Unrecht", schreibt Vanda Research in einer aktuellen Mitteilung.

Seit dem Höchststand des S&P 500 am 19. Februar haben Anleger mehr als 32,9 Milliarden US-Dollar in US-Aktien investiert. Dieser Zukauf bedeutet, dass Privatanleger mehr Geld in den Markt gesteckt haben, als fast in jedem anderen einmonatigen Zeitraum der letzten zehn Jahre.