Die 137. Canton Fair fördert Innovation und Handel in Hongkong und Macao und bringt die regionale Wirtschaft auf neue Höhen

GUANGZHOU, China, 28. März 2025 /PRNewswire/ -- Die 137. Kanton-Messe, die am 15. April in Guangzhou beginnt, veranstaltete am 18. und 19. März erfolgreich zwei Werbekonferenzen in der Sonderverwaltungsregion Hongkong bzw. in der Sonderverwaltungsregion Macao. Diese Veranstaltungen förderten den internationalen Handelsaustausch und die Entwicklung des Kongress- und Ausstellungswesens in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao (Greater Bay Area).

Am Hongkonger Frühlingsempfang und der Canton Fair Promotion Conference nahmen über 260 Gäste teil, darunter Vertreter des Hongkonger Handels- und Industrieministeriums, der sechs Handelskammern von Hongkong, der 21 ausländischen Handelskammern, der 17 führenden multinationalen Unternehmen, Mitglieder des Legislativrats von Hongkong, Partner aus der Messeindustrie und der Medien.

Dr. Jonathan Choi, Vorsitzender der Allgemeinen Chinesischen Handelskammer von Hongkong, erklärte, dass die Wirtschaft in Hongkong aktiv an der Canton Fair teilnimmt und von ihr profitiert. Er betonte, dass Unternehmen aus Hongkong die Messe als Plattform nutzen können, um in die Märkte der Gürtel- und Straßenländer und der Schwellenländer zu expandieren.

Am Frühlingsempfang und der Konferenz zur Förderung der Kanton-Messe in Macau am 19. März nahmen 90 Gäste aus dem Handelsbüro der Wirtschaftsabteilung des Verbindungsbüros der Zentralen Volksregierung in der SVR Macau und dem Büro für wirtschaftliche und technologische Entwicklung (DSEDT) teil, 9 Wirtschaftsverbände, 17 Aussteller und Medien.

Xu Lemin, stellvertretende Sekretärin der Handelskammer von Macau, äußerte die Hoffnung, dass mehr Unternehmen aus Macau die Errungenschaften von "manufactured in Macao" und "designed in Macao" auf der Kanton-Messe den globalen Käufern präsentieren können, um insbesondere die Vorteile der koordinierten Entwicklung von Macau und Hengqin in den Vordergrund zu rücken und die regionale Wirtschaftsentwicklung zu neuen Höhen zu führen.

Die Canton Fair, ein Paradebeispiel für Chinas Engagement für eine stärkere Öffnung, bietet Einkäufern aus aller Welt eine Handelsplattform, die eine umfassende Produktpalette abdeckt und sich durch Qualität, Preis, Komfort, Effizienz und Glaubwürdigkeit auszeichnet. Die 137. Canton Fair wird vom 15. April bis 5. Mai 2025 in Guangzhou stattfinden. Um die App für die Kantonale Messe herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2652447/image.jpg

