CNOOC Limited hat seine Jahresergebnisse 2024 bekannt gegeben

Reserven und Produktion stiegen beide um über 7 % und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um 11,4 %.

Dividende für das gesamte Jahr in Höhe von 1,40 HK$ pro Aktie (einschließlich Steuern), ein Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr („YoY")

CNOOC Limited verzeichnete auch im Jahr 2024 ein hochwertiges Wachstum. Trotz der schwierigen makroökonomischen Trends hielt CNOOC Limited an seiner Strategie fest, die Reserven und die Produktion zu steigern und gleichzeitig die Kosten streng zu kontrollieren. Die Wertschöpfungsfähigkeit des Unternehmens wurde verbessert und es wurden Durchbrüche bei der technologischen Innovation und der grünen Entwicklung erzielt.

CNOOC Limited hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um sein Produktionspotenzial auszuschöpfen. Mehrere Jahre in Folge wurden neue Produktionsrekorde aufgestellt. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen eine Netto-Öl- und Gasproduktion von 726,8 Millionen Barrel Öläquivalent („BOE"), was einem Anstieg von 7,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In China stieg die Nettoproduktion dank der Beiträge des Ölfelds Bozhong 19-6 und anderer Öl- und Gasfelder um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Ausland führte die Inbetriebnahme von Projekten, darunter das Payara-Projekt in Guyana, zu einem Anstieg der Nettoproduktion um 10,8 % gegenüber dem Vorjahr.

CNOOC Limited hielt an einer wertorientierten Explorationsstrategie fest und erweiterte seine Ressourcenbasis. Im Laufe des Jahres wurden 11 Öl- und Gasfunde gemacht und 30 Öl- und Gasstrukturen erfolgreich untersucht. Bis Ende 2024 werden die nachgewiesenen Nettoreserven 7,27 Mrd. BOE erreichen, was einem Anstieg von 7,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Lebensdauer der Reserven des Unternehmens beträgt weiterhin 10 Jahre. CNOOC Limited hat die Innovation von Explorationstheorien und -technologien fortgesetzt. In China wurden unter der Leitung der Explorationstheorien mehrere Entdeckungen gemacht, darunter Longkou 7-1, Qinhuangdao 29-6, Huizhou 19-6 und Lingshui 36-1. Im Ausland erweiterte das Unternehmen seine globale Explorationspräsenz entlang des Atlantiks und in den „Belt and Road"-Ländern. In diesem Jahr erhielt CNOOC Limited den Zuschlag für 10 Explorationsblöcke in Mosambik, Brasilien und Irak.