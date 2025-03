Supermicro liefert mehr als 20 neue Systeme, die die Leistung von Single-Socket-Systemen neu definieren und Rechenzentren mit Energie-, Platz- und Kosteneinsparungen versorgen

SAN JOSE, Kalifornien, 28. März 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, kündigt die Verfügbarkeit neuer Single-Socket-Server an, die Anwendungen unterstützen können, für die bisher Dual-Socket-Server für eine Reihe von Rechenzentrums-Workloads erforderlich waren. Durch die Nutzung einer Single-Socket-Architektur können Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber die Anschaffungskosten, die laufenden Betriebskosten wie Strom und Kühlung sowie den physischen Platzbedarf von Server-Racks im Vergleich zu früheren Systemgenerationen mit älteren Prozessoren reduzieren.

„Wir treten in ein neues Zeitalter der Datenverarbeitung ein, in dem energieeffiziente und thermisch optimierte Single-Socket-Architekturen zu einer echten Alternative zu herkömmlichen Dual-Prozessor-Servern werden", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere neuen Single-Socket-Server unterstützen 100 % mehr Kerne pro System als frühere Generationen und wurden für maximale Beschleunigung, Netzwerk- und Speicherflexibilität entwickelt. Durch die Unterstützung von Prozessoren mit einer TDP von bis zu 500 Watt können diese neuen Systeme so konfiguriert werden, dass sie eine breite Palette von Arbeitslast-Anforderungen erfüllen."

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.supermicro.com/singlesocket

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Supermicro fortzusetzen, um leistungsstarke Serverlösungen zu liefern", sagt Karin Eibschitz Segal, Corporate Vice President & Interim GM, Intel Data Center & AI Group. „Unser erweitertes Portfolio an Single-Socket-Systemen, die mit den neuesten Intel Xeon 6-Prozessoren mit P-Cores optimiert wurden, bietet eine höhere Anzahl an Kernen, schnellere Speicherunterstützung und bis zu 136 PCIe 5.0-Lanes – und damit eine Leistung, die bisher nur mit Dual-Socket-Plattformen erreichbar war."

