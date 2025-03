Window Dressing hält den Markt noch oben

Statt „America First“ entwickelt sich Trumps Politik immer mehr zu „America Alone“. Sinnbildlich dafür steht das Plus der Tesla-Aktie im gestrigen Handel nach der Strafzollankündigung, während alle anderen Autoaktien rund um den Globus, auch die anderen US-Autobauer, verkauft wurden. Die egoistische Handelspolitik aus dem Weißen Haus wirkt heute noch nach und dürfte auch nicht so schnell ihren Schrecken verlieren. Jahrzehntelang profitierten die Unternehmen von einem weitgehend freien Welthandel, der nun genau wie ihr zukünftiges Umsatz- und Gewinnwachstum zur Disposition steht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Dass sich der DAX in dieser Gemengelage noch einigermaßen gut behaupten kann, dürfte auch am nahenden Ende eines mit 14 Prozent Plus erfolgreichen Börsenquartals liegen, das die institutionellen Investoren gern bis Montag noch in ihren Büchern belassen würden. Dafür müssen aber auch heute die 22.300 Punkte halten – ein Niveau aus Wochentiefs und alten Allzeithochs, das viele Investoren im Blick haben dürften, wenn es um weitere Gewinnmitnahmen geht. Noch könnte der März mit einem Plus zu Ende gehen, bevor der Aktienmarkt dann in eine saisonal schwächere Phase des Jahres kommt.

An der Wall Street verzeichnen die Indizes bereits eine negative Monatsbilanz. Auch die vorbörslichen Indikationen deuten auf einen schwächeren Handelsstart vor dem Wochenende hin. Eine Stunde vor Handelseröffnung in New York werden noch wichtige Inflationsdaten veröffentlicht, die nicht nur die Richtung für den Nachmittag im DAX, sondern auch für die kommende Woche vorgeben könnten.

Fällt im DAX die 22.300er Marke, wäre der Weg nach unten zunächst bis in die Region um 21.500 Zähler frei. Auch dann wäre der Aufwärtstrend aber noch intakt, weshalb sich langfristig orientierte Anleger noch keine Sorgen machen müssen. Kurzfristig allerdings könnte der Zeitpunkt gekommen sein, erst einmal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und Gewinne zu sichern.