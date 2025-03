15 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Wirtschaft, Steuern, Migration - ist Schwarz-Rot auf dem richtigen

Weg?



Die Gäste:



Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete, verhandelte in den Koalitionsgesprächen

die Bereiche Außen und Verteidigung)





Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter, verhandelte in der Arbeitsgruppe

"Innen, Recht, Migration und Integration")



Souad Lamroubal (Kommunalbeamtin und Migrationsexpertin)



Andrea Thoma-Böck (Unternehmerin in der Metallindustrie)



Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und ehemalige

Parteivorsitzende)



Stefan Kerth (parteilos, Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen)



Sebastian Klein (Start-up-Unternehmer, gab 90 Prozent seines Vermögens ab und

ist Unterstützer der Initiative "taxmenow")



Der Zeitplan zur Koalitionsbildung ist ambitioniert. Aber CDU, CSU und SPD

streiten bei wichtigen Themen. Wie will die neue Bundesregierung die Wirtschaft

wieder in Schwung bringen? Für wen sollen Steuern gesenkt oder erhöht werden?

Wie restriktiv wird die Migrations- und Asylpolitik von Schwarz und Rot?



