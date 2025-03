Zölle: Wall Street quengelt - beginnt Trump zu zucken?

Die Wall Street kann rechnen - und erkennt, welch dramatische Folgen die Zölle von Trump haben werden! Nun beginnt das "quengeln" der Wall Street: die Kurse fallen und setzen so Trump und seine reichen Aktienbesitzer-Freunde unter Druck. Beginnt er zu zucken? Heute sein Post auf Truth Social: er habe ein "extrem konsutruktives Gespräch mit Kanadas Premierminster gehabt (man beachte: er bezeichnete in dem Post den kanadischen Regierungschef nun nicht mehr als "Gouverneur" - was ja faktisch implizierte, dass er Kanadas Souveränität nicht anerkennt!). Die Wall Street daraufhin mit einer allerdings nur sehr kurzen Hoffnungs-Rally - da muss schon mehr kommen aus Sicht der Finanzmärkte. Und das "mehr" ist eine Umkehr von Trump, also die Zurücknahme der Zölle - sonst wird das "quengeln" nicht aufhören..

Hinweise aus Video:

1. EU plant Zugeständnisse an Trump nach Einführung gegenseitiger Zölle

2. Arbeitsmarkt: Deindustrialisierung schlägt auf Statistik durch

