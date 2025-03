Siemens Energy - Aktie im Rampenlicht - 28.03.2025

Mit einer Performance von -4,91 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,71 % bestehen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl in Deutschland als auch in den USA verzeichnen die großen Indizes deutliche Verluste. Anleger sollten wachsam bleiben.

Top- und Flop-Aktien am 28.03.2025 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.