SJB FondsPortrait. MK Klimazielfonds - Investments for Future.

Nachhaltigkeitsfonds gibt es in großer Zahl, doch viele der Produkte sind bei ihren Auswahlkriterien für das eigene Portfolio wenig konkret. Ganz anders sieht das bei dem MK Klimazielfonds – Investments for Future aus, der ein klares Selektionskriterium für die in seinem FondsPortfolio enthaltenen Titel aufgestellt hat: Es werden nur Aktien von Unternehmen ins Portfolio aufgenommen, deren Geschäfte zur Erreichung der Pariser Klimaziele einer maximalen Erderwärmung um 1,5 Grad beitragen.

Wie FondsManager Patrick Petermeier berichtet, spielen bei der Portfoliokonstruktion neben der Anwendung strenger ESG-Vorgaben auch Qualitätskriterien und die Prinzipien des Value Investing eine zentrale Rolle. Letztlich beruhen die Auswahlkriterien des Fonds auf der von dem Klima-Tech-Unternehmen right. based on science veröffentlichten Analyse „Capturing the Climate Factor. Linking Temperature Alignment and Financial Performance“, die zu dem Schluss kommt, dass eine positive Korrelation zwischen Aktienrenditen und der Erfüllung des 1,5-Grad-Ziels besteht. Die Konsequenz für das nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte FondsProdukt: Der MK Klimazielfonds – Investments for Future investiert ausschließlich in Unternehmen, welche bereits heute das 1,5 Grad-Ziel der Pariser Klimakonferenz erfüllen, um so positive Auswirkungen für Umwelt und Klimaschutz mit der Erzielung attraktiver Renditen zu verbinden.

Der MK Klimazielfonds – Investments for Future S (WKN , ISIN DE000A2QAYC6) wurde am 18. Dezember 2020 aufgelegt und verfügt über ein FondsVermögen von aktuell 10,88 Millionen EUR, eine Benchmark wird nicht verwendet. Der Nachhaltigkeitsfonds, der zuerst unter dem Namen Ökobasis SDG fungierte, wird seit Oktober 2024 von der Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH in München verwaltet, die ihm mit ihrem stärker value-orientierten Investmentansatz neuen Schwung verliehen hat: Seit Übernahme des Managements wurde mit einer offensiveren Ausrichtung ein Anlageergebnis von +2,37 Prozent erzielt, auch im neuen Börsenjahr 2025 sind bereits Zugewinne von +1,81 Prozent aufgelaufen. Wie fallen die weiteren Renditezahlen des Nachhaltigkeitsfonds aus?