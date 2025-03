Börsen Update USA - 28.03. - US Tech 100 schwach -2,60 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.580,30 PKT und fällt um -1,71 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,66 %, Amgen +0,82 %, Unitedhealth Group +0,57 %, Johnson & Johnson +0,04 %, Verizon Communications -0,07 %

Flop-Werte: Amazon -4,43 %, Nike (B) -4,41 %, Microsoft -3,41 %, Goldman Sachs Group -3,35 %, Caterpillar -3,34 %

Der US Tech 100 steht bei 19.290,92 PKT und verliert bisher -2,60 %.

Top-Werte: American Electric Power +2,06 %, AppLovin Registered (A) +1,61 %, AstraZeneca +1,11 %, Amgen +0,82 %, Gilead Sciences +0,70 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -10,24 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,58 %, MongoDB Registered (A) -6,43 %, ON Semiconductor -6,43 %, DoorDash Registered (A) -5,97 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:57) bei 5.582,58 PKT und fällt um -1,96 %.

Top-Werte: WR Berkley +7,10 %, PPL +2,09 %, American Electric Power +2,06 %, American Water Works +1,94 %, Duke Energy +1,94 %

Flop-Werte: Dollar Tree -6,83 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,58 %, ON Semiconductor -6,43 %, DoorDash Registered (A) -5,97 %, Caesars Entertainment -5,87 %