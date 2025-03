Dollar Tree - Aktie im Rampenlicht - 28.03.2025

Dollar Tree ist ein führender Discount-Einzelhändler in den USA, der Produkte für 1 Dollar anbietet. Mit über 15.000 Filialen und einem breiten Sortiment an Haushaltswaren, Lebensmitteln und mehr, konkurriert es mit Dollar General und Five Below. Sein einheitliches Preismodell bietet Kunden Vorhersehbarkeit und Einfachheit.

Mit einer Performance von -6,83 % musste die Dollar Tree Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.