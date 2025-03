Die 2025 ZGC International Technology Trade Fair wurde in Peking eröffnet

Bei der Eröffnungsfeier wurden neue Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet und neue Ergebnisse veröffentlicht, was die Vitalität des globalen Ökosystems für den Technologiehandel unterstreicht. Es enthüllte die List of 100 New Technologies and Products, die List of 100 Innovative International Technology Transaction Projects und die Beijing Smart Service Platform for the Transformation of Scientific and Technological Achievements. Darüber hinaus wurden Kooperationsvereinbarungen über 11 Projektgruppen unterzeichnet, darunter die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologiehandel und Ökosysteme, die Pionierbereiche der Wissenschaft und Technologie wie Gesundheitswesen, KI und neue Materialien abdecken.

Die 2025 ZGC International Technology Trade Fair wird vom 27. bis 31. März in Peking über 20 Matchmaking-Veranstaltungen nach dem „1+10+X"-Rahmenkonzept umfassen und als großartige Technologie-Handelsplattform mit dem Ziel „Buy Globally, Sell Globally" dienen.

