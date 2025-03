Sons of the Apocalypse" weltweit auf den Markt

Eine einzigartige Mischung aus textbasiertem Abenteuer, Deckbuilding und Roguelike-Gameplay mit einer fesselnden Geschichte, die von den Entscheidungen des Spielers bestimmt wird

Erhältlich zum Kauf und Download über Google Play und Apple App Store, mit sieben DLCs, die zusätzlich zum Basisspiel veröffentlicht werden

SEOUL, Südkorea, 28. März 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Spieleunternehmen Gravity hat am 27. März offiziell die mobile Version seines neuen Roguelike-Deckbuilding-Abenteuerspiels Shambles: Sons of the Apocalypse (im Folgenden als „Shambles" bezeichnet) auf den globalen Märkten eingeführt, das von EXLIX entwickelt wurde.

Shambles ist ein Spiel, das auf einzigartige Weise Elemente von Textabenteuern, Kartenspielen und Roguelike-Genres kombiniert. In einer postapokalyptischen Welt, 500 Jahre nach ihrem Zusammenbruch, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Forschers, der aus einem Bunker auftaucht und die Oberfläche erkundet. Auf ihrem Weg treffen sie zahlreiche Entscheidungen, die sich nicht nur auf die Handlung, sondern auch auf den Zustand des Charakters, die Ausrüstung, die Werte und die Erkundungswege auswirken. Jede Entscheidung dient als Verzweigungspunkt und führt zu sehr unterschiedlichen Spielerfahrungen und erzählerischen Ergebnissen für die Spieler.

Der Kampf ist rundenbasiert und kartengesteuert. Die Spieler müssen ihre Aktionspunkte klug einsetzen und gleichzeitig die Züge des Gegners berücksichtigen, um maximale strategische Wirkung zu erzielen. Mit über 300 Karten und mehr als 200 Arten von Fähigkeiten und Ausrüstung können die Spieler für jede Expedition eine andere Taktik entwickeln.

Schon vor seiner offiziellen Veröffentlichung wurde die hervorragende Qualität des Spiels anerkannt und bei verschiedenen Spielemessen und -zeremonien mit Preisen ausgezeichnet. Der Titel wurde bei den G-STAR Indie Game Awards 202, vom koreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus als Game of the Month ausgezeichnet, erhielt beim Busan Indie Connect (BIC) Festival die höchste Auszeichnung und belegte beim Google Indie Games Festival den ersten Platz in den Nutzerbewertungen und in den Top 10.