Amazon - Aktie im Rampenlicht - 28.03.2025

Mit einer Performance von -4,41 % musste die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amazon mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,47 % hinnehmen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,78 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Verluste der vergangenen Tage kräftig ausgeweitet. Dabei ist es nicht mehr nur der drohende globale Handelskrieg, der die Anleger belastet, auch wenn die von US-Präsident Donald Trump verfügten Zölle spürbar …

An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl in Deutschland als auch in den USA verzeichnen die großen Indizes deutliche Verluste. Anleger sollten wachsam bleiben.