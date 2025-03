Finanzpaket 'historische Entscheidung'

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat das vom Bundestag beschlossene Milliarden-Finanzpaket und die damit verbundene zusätzliche Militärhilfe an die Ukraine als "historische Entscheidung" gelobt. Deutschland habe verstanden, dass man in einer Welt, die durch Stärke gestaltet werde, nicht schwach sein könne, sagte Kallas in Berlin.

"Ich ziehe den Hut vor dem kommenden Bundeskanzler (Friedrich Merz) wegen seiner Führungsstärke und vor den Abgeordneten seiner Partei, aber auch vor der SPD und den Grünen, die dies möglich gemacht haben", sagte sie. Die Union war bei dem riesigen Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur auf die Unterstützung beider Parteien angewiesen.