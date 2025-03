HYTN schließt strategische Liefervereinbarungen ab und qualifiziert 4000 kg Cannabis für den deutschen Markt

Vancouver, British Columbia – [28. März 2025] / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich bekannt zu geben, dass es strategische Liefervereinbarungen (die „Vereinbarungen“) eingegangen ist und die Lieferantenqualifizierung für zwei Cannabisanbauer im Rahmen seines GMP-Systems (GMP, Good Manufacturing Practice, Gute Herstellungspraxis) erfolgreich abgeschlossen hat, wodurch mindestens 4000 kg Cannabis für den deutschen Markt qualifiziert wurden. Dieser Meilenstein baut auf den jüngsten Ankündigungen von HYTN auf, die den strategischen Übergang zum internationalen pharmazeutischen Vertrieb, einschließlich der Partnerschaften mit SNDL Inc (SNDL) und 4C Labs, skizzieren, und stärkt den Produktionsbereich des Unternehmens weiter, um es für eine weitere globale Expansion zu positionieren.

Die Vereinbarungen, die im Februar 2025 geschlossen wurden, unterlagen dem strengen Qualifizierungsprozess von HYTN, in dessen Rahmen das Unternehmen umfassende Standortprüfungen und Qualitätskontrollen durchführte und die Einhaltung der Good Agricultural and Collection Practices (GACP, Gute Agrar- und Erntepraxis) überprüfte, um die Übereinstimmung mit den deutschen Arzneibuchstandards sicherzustellen. Diese Vereinbarungen legen strenge Produktspezifikationen, Testprotokolle und Preisstrukturen fest, die die Einhaltung strenger mikrobiologischer Grenzwerte und Anforderungen an die Nichtbestrahlung gewährleisten und gleichzeitig eine zuverlässige und beständige Cannabisversorgung für Deutschland sicherstellen. Bei den beiden Anbauern, die gemäß dem System von HYTN für den deutschen Markt qualifiziert sind, handelt es sich um Klonetics Plant Science Inc. und ein anderes Unternehmen in Kelowna, das eine Nichtoffenlegung gefordert hat.

Nach Abschluss der Qualifizierung werden die zugelassenen Anbauer mit der Produktion beginnen und sich auf hochpotente Sorten konzentrieren, die speziell auf die Bedürfnisse der deutschen Patienten zugeschnitten sind. Die GMP-Zertifizierung von HYTN stellt sicher, dass das gesamte für Deutschland bestimmte Cannabis den höchsten pharmazeutischen Standards entspricht und die strengen behördlichen Anforderungen des Landes erfüllt.