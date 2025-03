Merz und Trump gelingt pure Börsensensation

Die Gemengelage am Aktienmarkt im Frühjahr 2025 kann man getrost als historisch bezeichnen. Donald Trump und Friedrich Merz gelingt im Grunde ein Wunder.

Es gibt solche Tage und vor allem Daten, die kann man sich als Börsianer weglegen oder als Screenshot in die Fotosammlung packen. Im März 2020 war so einer als früh morgens alle Indizes mit mehr als 10 Prozent Verlust indiziert wurden und am Höhepunkt der Corona-Pandemie der DAX Kurs auf 8.000 Zähler nahm. Danach ging es mit Ausnahme des Ukraine-Kriegsbeginns im Jahr 2022 fast nur aufwärts auf jetzt das knapp dreifache an Kurslevel bei gut 23.000 Punkten. „Eine solche Datenauswertung habe ich in dieser Dimension noch nie erlebt“, macht Vanyo Walter als Deutschland-Chef vom Broker RoboMarkets und jahrzehntelang erfahrener Börsianer auf eine andere, aktuelle Statistik aufmerksam. Denn der MDAX liegt unter den internationalen Indizes seit Jahresanfang mit 16,5 Prozent Rendite ganz vorne, dicht gefolgt vom österreichischen ATX mit 16 Prozent. Vor allem aber lässt er sagenhafte 20 Prozent Renditeunterschied zwischen sich und der US-Tech-Börse Nasdaq. „Dass amerikanische und europäische Indizes derart auseinander laufen sieht man im Grunde genommen – nie“, findet auch Stefan Riße von Acatis.