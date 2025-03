USD/JPY: Zölle könnten Japan besonders treffen

von Sven Weisenhaus

Die neuen Autozölle von US-Präsident Donald Trump sind weiterhin das beherrschende Thema an den Börsen. Und sie halten auch die US-Notenbank (Fed) in Atem. So meldete sich zum Beispiel vorgestern Tom Barkin zu Wort, der Präsident der Richmond-Fed. Er geht interessanterweise nicht von einer Mehrbelastung für amerikanische Verbraucher aus. Allerdings stünden Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen über die Preisgestaltung und die Gewinnspannen sowie die Kosten in ihren Prozessen. Dies könnte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, wenn Unternehmen versuchen, Preiserhöhungen durch den Abbau von Arbeitskräften zu begrenzen, so Barkin.

Branchenexperten rechnen allerdings damit, dass die Autozölle sehr wohl zu höheren Preisen führen werden, neben einer geringeren Auswahl an Fahrzeugmodellen und einer reduzierten Ausstattung. Und S&P Global Mobility schätzt, dass die jährlichen Fahrzeugverkaufe in den USA von 16 Millionen im Jahr 2024 auf 14,5 bis 15 Millionen in den kommenden Jahren sinken werden. Das dürfte zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen, was sich mit der Einschätzung von Barkin deckt.