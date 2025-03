Silberpreis vor rasantem Anstieg. Gelingt Silber gar der Durchmarsch auf 50 USD?

Der Goldpreis beendete die Handelswoche nahe der Marke von 3.100 US-Dollar. Die Rekordjagd setzt sich fort. Das in der letzten Kommentierung zu Gold skizzierte Szenario eines Durchmarsches des Goldpreises in Richtung 3.500 US-Dollar nimmt Form an. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldrausch vor Fortsetzung - Warum dem Goldpreis nun der Durchmarsch in Richtung 3.500 USD gelingen könnte“ . Dass es auch anders laufen kann, zeigt aktuell die Lage am Ölmarkt. Brent Öl gerät hier immer mehr ins Schwimmen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Trump schockt Ölmarkt - Brent Öl hängt am seidenen Faden. Ölpreis vor weiteren Abgaben“ . Kommen wir nun zur aktuellen Situation bei Silber, die spannender nicht sein könnte.

Silberpreis vor rasantem Anstieg

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Oktober des vergangenen Jahres scheiterte Silber mit dem Versuch, die Widerstandszone 34 US-Dollar / 35 US-Dollar aufzubrechen. Es folgte eine knackige Korrekturphase. Erst im Dezember im Bereich von 29 US-Dollar bekam Silber wieder die Kurve. Maßgeblich vom haussierenden Goldpreis nach oben gezogen, attackierte der Silberpreis im Wochenfinale erneut die Widerstandszone 34 US-Dollar / 35 US-Dollar. Der Wochenschluss oberhalb von 34 US-Dollar lässt Silber nun alle Chancen, um gleich zu Wochenbeginn zum großen Befreiungsschlag auszuholen. Die Ausgangslage ist nicht die schlechteste.

Die Gold-Silber-Ratio weist immenses Nachholpotenzial für Silber aus

Aktuell notiert Gold bei 3.082 US-Dollar, Silber bei 34,1 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt damit entsprechend etwas mehr als 90,3. In der letzten Zeit bewegte sich die Gold-Silber-Ratio in einer Spanne von 80 bis 90. Als langfristig relevanter Wert gilt 60. Über kurz oder lang dürfte es zur Angleichung der Gold-Silber-Ratio an den Langfristwert kommen. Diese Angleichung kann über verschiedene Wege erfolgen. Aufgrund der aktuellen Gemengelage ist von einem weiter ansteigenden Goldpreis auszugehen, sodass dessen Anziehungskraft auf den Silberpreis immer stärker wird. Anders ausgedrückt. Das Nachhol- bzw. Aufholpotenzial von Silber ist mittlerweile immens.

Rückenwind für Gold und Silber von Anleiherenditen und US-Dollar

Am Freitag gerieten die Renditen der für die Bewertung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen unter Druck. Der vorherige Höhenflug, der die Renditen noch einmal auf 4,40 Prozent führte, nahm ein jähes Ende. Zum Wochenschluss beliefen sich die Renditen „nur“ noch auf 4,23 Prozent. Auch der US-Dollar geriet am Freitag noch einmal stärker in Bedrängnis. Der wichtige US-Dollar-Index erreichte die Marke von 104 Punkten. Zuvor sah es noch nach einer Erholung auf 105 Punkte aus.

Großer Showdown am Montag?

Dadurch, dass sich der Silberpreis im Wochenfinale in eine derart aussichtsreiche Ausgangslage manövrierte, könnte es am Montag zum großen Showdown kommen. Um diesen einzuleiten, muss Silber über die 35 US-Dollar ausbrechen. Das wäre der erste Schritt. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 40 US-Dollar öffnen. Die Wucht, die eine Silberpreisrallye entwickeln kann, zeigte sich bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal. Kurzum. Bei einem Ausbruch über die 35 US-Dollar winkt dem Silberpreis eine zügige Ausdehnung der Bewegung in Richtung 40 US-Dollar. Und sollte erst einmal diese Hürde genommen werden, wäre der Weg in Richtung 45 US-Dollar und dem Allzeithoch nahe der Marke von 50 US-Dollar (fast) frei.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

