KIIT erweitert seine globale Präsenz durch strategische akademische Kooperationen

BHUBANESWAR, Indien, 29. März 2025 /PRNewswire/ -- Das KIIT Deemed to be University (d. h. das als Universität zu betrachtende KIIT) (https://kiit.ac.in/), Bhubaneswar, Indien, baut seine globale Präsenz durch strategische Partnerschaften mit renommierten internationalen Institutionen weiter aus. Vor kurzem hat das Institut Absichtserklärungen mit drei renommierten Universitäten unterzeichnet: der University of Tulsa (USA), dem Toi Ohomai Institute of Technology (Neuseeland) und der University of Washington-Bothell (USA). Diese Kooperationen bieten Studierenden und Lehrkräften bessere Möglichkeiten für Lehre und Forschung.

Im Rahmen seiner globalen Bildungsinitiative ist das KIIT eine Partnerschaft mit der University of Tulsa, Oklahoma, USA, eingegangen, um einen dualen Studiengang in B.Tech. Dieses 2+2-Modell ermöglicht es den Studenten, zwei Jahre am KIIT und die restlichen zwei Jahre an der University of Tulsa zu absolvieren und einen Abschluss an beiden Institutionen zu erwerben.