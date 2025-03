Hisense bringt neue ULED MiniLED-Fernseher der U7-Serie auf den Markt, die ein verbessertes Spiel- und Sporterlebnis bieten

Mit den Fernsehern der U7-Serie wird jedes Bild zum Leben erweckt, denn Kontrast und Helligkeit sind hervorragend. Die neue U7-Serie bietet eine höhere Spitzenhelligkeit und mehr lokale Dimmzonen als ihr Vorgänger, was für eine noch größere HDR-Wirkung sorgt. Die präzise Steuerung der Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass jedes Detail sichtbar ist, egal ob es dunkel oder hell ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Hi-View AI Engine PRO von Hisense, die eine 1,6-fach schnellere CPU hat, Mit einer 2,2-fach schnelleren GPU und einer 1,5-fach schnelleren NPU im Vergleich zum Vorjahr glänzen die Fernseher der U7-Serie bei der Szenenerkennung und optimieren jedes Bild mit KI-gesteuerten Verbesserungen, die gewöhnliche Bilder in außergewöhnliche verwandeln. Die Fernseher der Hisense U7-Serie verfügen über einen entspiegelten Bildschirm, der für unglaubliche Helligkeit und atemberaubende Bildschärfe sorgt, sodass die Details sichtbar sind ohne Blendeffekte und Sie Ihre Inhalte genießen können, egal wie sonnig es im Raum ist.

Der 165-Hz-Game-Mode-Ultra verbessert das Gaming- und Sporterlebnis und gibt Ihnen den entscheidenden Vorsprung. Der Auto Low Latency Mode, AMD Freesync Premium Pro und vier HDMI 2.1-Anschlüsse sorgen für ein völlig neues Gaming-Erlebnis, bei dem selbst die intensivsten Actionspiele nahtlos bewältigt werden und Verzögerungen bei der Eingabe und Bildrisse für ein reibungsloseres Erlebnis eliminiert werden.

Damit fühlt sich Gaming nicht nur außergewöhnlich an, sondern klingt auch fantastisch. Der 2.1.2-Mehrkanal-Surround-Sound, Dolby Atmos und AI Sound sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis, das vom leisesten Flüstern bis hin zu den explosivsten Szenen alles einfängt. Die exklusive „Tuned by Devialet"-Zertifizierung definiert immersiven Klang neu, indem sie die Philosophie „Hear sound come alive" (dt. „Klang wird lebendig") integriert. Sowohl Besitzer als auch Neukäufer dieser Modelle können dieses transformative Audio-Upgrade über ein in Kürze verfügbares kostenloses Software-Update freischalten.

Für ein Kinoerlebnis der besonderen Art verfügt die U7-Serie über IMAX Enhanced, Dolby Vision und den Filmmaker-Modus, um atemberaubende 4K-Bilder zu liefern, sodass Sie Filme und Shows so genießen können, wie es sich ihre Schöpfer vorgestellt haben. Quantum Dot Color und Pantone Validated Color erzeugen unglaublich realistische Bilder, jedes Bild ist satt, lebendig und naturgetreu.

Hisense ist der erste offizielle Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und die Fernseher der U7-Serie werden zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens für dieses mit Spannung erwartete Turnier gehören. Mit der Hisense U7-Serie erleben Sie die Action auf dem Fußballfeld, intensives Gaming oder Entspannung auf einem ganz neuen Niveau.

Die Hisense U7 TV-Serie wird am 15. April in den USA und am 15. Mai in Europa auf den Markt kommen. Sie ist in sechs Größen erhältlich: 55, 65, 75, 85, 100 und 116 Zoll, um sich nahtlos in Ihr Zuhause einzufügen, ganz gleich, welche Bedürfnisse Sie haben. (* Die Verfügbarkeit der Größenoptionen kann je nach Region variieren).

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den gesamten TV-Lieferungen von 2022 bis 2024 und auf Platz 1 im Segment der 100-Zoll-TVs von 2023 bis 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2652569/Hisense_U7_Series_TV.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-neue-uled-miniled-fernseher-der-u7-serie-auf-den-markt-die-ein-verbessertes-spiel--und-sporterlebnis-bieten-302415018.html